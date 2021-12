PiazzaPulita, "cosa somministrano ai ricoverati in intensiva": una sconvolgente verità su questi farmaci

16 dicembre 2021 a

a

a

"Ecco cosa viene somministrato a chi finisce in terapia intensiva a causa del coronavirus". A spiegarlo è Corrado Formigli che, nella puntata del 16 dicembre su La7, porta in studio a PiazzaPulita Michele Grio, direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Rivoli. È lui a presentarsi con un carrellino pieno di farmaci. All'interno tutti quei medicinali che hanno comunque effetti collaterali, a cui però i no vax ricoverati non si contrappongono.

"Crollo verticale per Mattarella". Quirinale, il report che cambia il quadro: indiscreto, "a chi hanno garantito il Colle"

"Per esempio somministriamo alcuni medicinali per il mal di schiena. Questo può provocare reazioni avverse come un danneggiamento dei reni o addirittura la morte". Poi il professore mostra un farmaco contro la nausea. che invece può provocare tremori e convulsioni. Fino ad arrivare alla morfina. "Tutti la conosciamo - precisa Grio -, ma alcuni dimenticano che questa può anche provocare il blocco del respiro".

"Potrebbe essere alla cinese”. Lo scenario inquietante di Cacciari ai tempi di Green Pass e restrizioni | Guarda

Infine Formigli chiede chi è ricoverato nell'ospedale di Grio e quanto costano i no vax: "Da noi i ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. Un letto vuoto costa 2500 euro, mentre uno con sopra un paziente fino a 20mila euro al giorno". Da qui l'appello di entrambi affinché tutti si vaccinino e non credano alle tante fake news che girano.

"Lo capite guardandovi allo specchio". Meloni durissima contro Formigli? Lui sbrocca: un'ora di insulti a senso unico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.