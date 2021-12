Papa Francesco, scoop di Mediaset: ecco cosa mandano in onda

Francesco Fredella 17 dicembre 2021 a

Uno Speciale TG5, che andrà in onda domenica 19 dicembre. Si tratta, inutile negarlo, di un'esclusiva mondiale. Il titolo è bellissimo: "Francesco e gli Invisibili - Il Papa incontra gli ultimi". Insomma, il Pontefice risponderà alle domande di quattro persone che hanno perso tutto e che vogliono riscattarsi. Tgcom, nelle anticipazioni, fa sapere che la trasmissione sarà curata da Fabio Marchese Ragona.



Una vera e propria bomba che arriva dopo un anno dall'intervista rilasciata da Francesco al Tg5. Luogo dell'incontro: Santa Marta, casa del Papa. Appuntamento per domenica 19 dicembre, alle 20:40. Lo speciale andrà in onda in contemporanea anche su Tgcom24. Andiamo nel dettaglio. Mediaset fa sapere che ci sarà Giovanna, "una donna vittima di violenze domestiche, rimasta senza lavoro e senza casa durante la pandemia": così l'annuncio di Tgcom24. Poi Maria, una senzatetto che ha vissuto per anni per strada al freddo d'inverno ed al caldo d'estate. Pierdonato, invece, è un ergastolano: da 25 anni vive in carcere, ma si è pentito ed ha capito i propri errori grazie alla Fede. Maristella ha 18 anni. E' una scout e rappresenta i ragazzi.



Le telecamere di Mediaset percorrono un percorso di fede e speranza. Si tratta di un'esclusiva mondiale che farà il giro di tutte le televisioni. Sarà il momento adatto anche per riflettere: spunti di ogni tipo prima del Natale. Papa Francesco si concede al pubblico emozionando tutti. Un appuntamento imperdibile. Da seguire. Tanta emozione e tanta suggestione nelle parole del Pontefice.

