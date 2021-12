Una casa pazza e colorata: debutta Super House la nuova sit-com per bambini e ragazzi

17 dicembre 2021 a

Debutta, da lunedì 20 dicembre, alle 19.30 su Super!, “Super House”, il nuovo format editoriale tutto italiano prodotto da House of Talent, in onda sul canale 47 del dtt e 625 di Sky, Super House permetterà ai fan del canale, di spiare dal buco della serratura la casa di Super! e tutto quello che succede all’interno, compresi i 3 protagonisti: Anais Mariani, Leonardo Cairoli e Matilde Cairoli.

Oltre ai protagonisti Super House ospiterà grandi ospiti, tra i quali il tiktoker Antony Nano, direttamente dalla crew di House of Talent, il cantante Esa Abrate, lo sportivo Elia Bartolini,, e altri nomi importanti che verranno svelati man mano. Le avventure del nuovo format saranno raccontate grazie ad una serie di pillole della durata di 4 minuti che andranno in onda tre volte al giorno (mattino, pomeriggio e sera), mentre nel weekend sono previste in palinsesto le repliche.

Inoltre, dal 20 dicembre al 2 gennaio, in occasione del lancio di SUPER! House, sarà online un imperdibile concorso che permetterà di vincere la SUPER! Boxe, con all’interno: felpa, t-shirt, giacca e una tazza, il tutto personalizzato con il logo di SUPER! House. Per partecipare basterà contare quante volte appare il serpente di SUPER! durante le puntate di SUPER! House e Danger Force e poi correre sul sito: www.supertv.it/vincisuperhouse. Appuntamento a lunedì.

