Verissimo, Valentina Ferragni: "Pensavo fosse un brufolo", il dramma del tumore maligno

17 dicembre 2021 a

a

a

Arrivano le prime anticipazioni da Verissimo, ormai punto di riferimento indiscusso del sabato pomeriggio di Canale 5. In realtà Silvia Toffanin quest’anno ha addirittura raddoppiato, prendendosi anche la domenica e senza risentirne a livello di ascolti, anzi. Tra gli ospiti di domani, sabato 18 dicembre, ci sarà anche Valentina Ferragni, alla sua prima intervista televisiva.

"Quando mi coprirò di più". Elettra Lamborghini si presenta così a Verissimo: Silvia Toffanin di sasso

La sorella di Chiara, influencer e imprenditrice digitale ormai famosa in tutto il mondo, racconterà il suo problema di salute: “Un anno fa avevo un piccolo brufolo sulla fronte - ha spiegato alla Toffanin - che non destava nessun tipo di allarme. Ma dopo un po’ di tempo, visto che non andava via, sono andata da un dermatologo che mi ha detto che era una semplice cisti, da togliere senza fretta”. Valentina ha però deciso di fare un’ulteriore visita lo scorso settembre: “La dottoressa si è insospettita e ha deciso di levarlo per capire cosa fosse. Dopo una settimana è arrivato l’esito: carcinoma a base circolare, un tumore maligno localizzato”.

Myrta Merlino? Come non l'avete mai vista in tv: occhio al vestitino, l'ingresso-choc dalla Toffanin | Guarda

Il suo calvario è stato testimoniato sui social per sensibilizzare sul tema della prevenzione: “Se avessi aspettato altro tempo avrei dovuto subire un innesto di pelle con un intervento molto più invasivo. Ora però dovrei essere guarita al 100%. Un consiglio che posso dare a tutti è di andare a farsi vedere appena c’è qualcosa di anomalo. I tumori della pelle non sono di serie B, sono piccoli e cattivi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.