Flavio Insinna, rovinosa "batosta" in Rai: ecco chi prende il suo posto, una scelta pesantissima

Un duro colpo, per Flavio Insinna, il conduttore de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1 e campione di ascolti. Ma L'Eredità non c'entra, così come non c'entra il recente addio della sexy-professoressa Ginevra Pisani, pilastro della trasmissione.

Il punto è che la Rai ha scelto Amadeus al suo posto per la conduzione di Affari Tuoi, il format con cui L'Eredità fa la staffetta e che Insinna ha condotto per lunghi anni. Affari Tuoi tornerà ad intrattenere il pubblico di Rai 1 prima del Tg1 al termine del prossimo Festival di Sanremo. E insomma, Amadeus passerà direttamente dall'Ariston alla conduzione del format dei pacchi.

Flavio Insinna è stato alla guida di Affari Tuoi per lungo tempo, ma già l'anno scorso la conduzione fu affidata a Carlo Conti. Quest'anno Viale Mazzini, come detto, ha scelto di puntare su Amadeus. Per quel che concerne la storia di Insinna ad Affari Tuoi, non si può fare a meno di notare come i fuorionda mostrati anni fa da Striscia la Notizia, piuttosto imbarazzanti, abbiano per certo avuto un peso. Quelle immagini di un Flavio Insinna furibondo, insomma, avrebbero spinto la Rai ad toglierlo da quel programma. Già, Striscia ha picchiato durissimo...

