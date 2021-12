Domenica In, Morgan insulta Mariotto: "Era buono?". Droga, insinuazioni-choc, gelo dalla Venier

19 dicembre 2021 a

Alta tensione in studio da Mara Venier a Domenica in su Rai uno nella puntata di oggi 19 dicembre tra Morgan e Guillermo Mariotto. Dopo lo scontro a Ballando con le stelle dove il cantautore è arrivato terzo nella finalissima, la lite continua. Con un durissimo botta e risposta.

"A volte i suoni rimbombano, è difficile sentire tutto", ha detto il giudice del programma di Milly Carlucci. E a quel punto Morgan ha risposto: "In quella giuria ci sono persone che non giudicano la performance, ma danno i voti in base alla simpatia o all'antipatia". Un riferimento abbastanza palese a Selvaggia Lucarelli. L'ex leader dei Bluvertigo, però, se la prende anche con Mariotto: "Tu dai i voti in base al tuo umore e neanche ti accorgi di quello che succede, hai preso i funghi? Erano buoni?", ha attaccato ancora il cantante riferendosi ovviamente a quelli allucinogeni. Frasi che hanno lasciato tutti i presenti di sasso.

E non è finita qui perché la discussione accesa è andata avanti. Giullermo Mariotto infatti ha poi spiegato: "A me non piace come balli, che ci posso fare? E comunque ti ho dato un 8, cosa volevi di più?". Ma a Morgan evidentemente non è bastato.

