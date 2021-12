Verissimo, Marcell Jacobs "super uomo" sotto le lenzuola. Nicole svela i dettagli intimi: "Cosa lo costringevo a fare"

Francesco Fredella 19 dicembre 2021 a

a

a

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo e Nicole Daza, si raccontano a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Si tratta di un’intervista unica ed esclusiva. Il matrimonio è previsto per il 17 settembre 2022, top secret location e invitati. Intanto, Marcell e Nicole sono al settimo cielo: stanno per coronare un amore che li unisce dal 2018. Il loro primo figlio nasce nel 2019, si chiama Anthony ed un anno dopo viene alla luce Meghan (Marcell è padre anche di Jeremy, frutto di una precedente relazione).

"Gli artisti sono altri": Silvia Toffanin scatenata, come umilia Alex Belli

Galeotta è una discoteca milanese: i due si conoscono, scoppia la scintilla e non s lasciano più. “Un colpo di fulmine”, sottolinea Nicole. Dopo il primo mese di conoscenza lui si trsferisce a Tenerife per allenarsi. “Quella è stata la prima prova, superata”, dice Jacobs. Ma appena torna dalle Canarie, Marcell si dedica all’amore. Poi la coppia va avanti con il racconto. “Per Meghan mi ha costretto a fare determinate cose“, svela il velocista. “Ovvero: ‘Noi vogliamo la femmina, quindi solo in questi giorni'", aggiunge Jacobs sorridendo. “No, non ci credo”, dice divertita la Toffanin.

Mara Venier brutalizza Sabrina Salerno: "Amore, una parola... ti spiace?". Zittisce l'ospite, scatta il linciaggio

“Mi sono affidata a un calendario cinese”, aggiunge Nicole. “C’erano giornate in cui arrivavo a casa, bello contento. E lei: “Stasera no, tra quattro giorni’. Vabbè, tra quattro giorni”, rimarca Marcell sorridendo. Per Meghan mi ha costretto a fare determinate cose“, ha narrato il velocista, innescando una vivace curiosità nella padrona di casa di Verissimo che ha voluto saperne di più. “Ovvero: ‘Noi vogliamo la femmina, quindi solo in questi giorni'”, ha aggiunto Jacobs sorridendo, lasciando intendere che i rapporti di letto, in quel periodo, potevano consumarsi solo in certi giorni, stabiliti da Nicole.

"Con quanti uomini sono stata in un giorno". Jessica Rizzo, cifra sconvolgente: una confessione... raccapricciante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.