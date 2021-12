L'Eredità, Mattia e i 70mila euro. Clamoroso sospetto su Flavio Insinna: proprio nella puntata di Natale... tutto truccato?

26 dicembre 2021 a

Regalo di Natale a Mattia. Il campione de L'Eredità, il programma di Rai 1, porta a casa nella puntata del 25 dicembre ben 70 mila euro. Nel programma condotto da Flavio Insinna, il concorrente è riuscito ad arrivare alla sfida finale battendo i rivali.

Technical writer di Pordenone, il giovane potrebbe essere l'erede del supercampione Cannoletta. Arrivato alla ghigliottina Mattia ha trovato la parola che legava le due che erano rimaste: Milione. Che sia un caso? Secondo diversi utenti del web la vittoria durante la sera del Natale farebbe sollevare un sospetto: che il gioco sia stato truccato per aumentare gli ascolti? Chissà.

Intanto lo scorso anno Massimo Cannoletta dava l'addio al programma che l'ha visto campione per 51 puntate e 33 volte giunto alla ghigliottina. L'uomo si è portato a casa 280mila euro. L'annuncio dell'addio ha sicuramente commosso Insinna che ora accoglie a braccia aperte un nuovo campione: Mattia. E chissà se anche per lui, come per Cannoletta, il futuro non riserbi qualche sorprese proprio in televisione. Cannoletta, ricordiamo, è stato presenza fissa a Oggi è un altro giorno. L'essere a fianco della conduttrice Serena Bortone ha dimostrato che il successo del campione è stato altissimo.

