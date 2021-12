Pierpaolo Sileri a L'aria che tira: "Omicron, canto del cigno del Covid". Fine pandemia, perché possiamo sperare

29 dicembre 2021 a

"La variante Omicron sembra meno aggressiva e il virus sembra evolvere verso una forma più leggera, magari arriverà a essere come un'influenza, magari è il canto del cigno di questo maledetto virus". Questo il pensiero di Pierpaolo Sileri a L’Aria che tira su La 7. "Probabilmente con questa nuova variante alcune attività sono state messe all'angolo, mi dispiace per le discoteche ma era sensato". E sull'obbligo vaccinale ha spiegato che, "già ci sono le restrizioni per i non vaccinati, a me sembrano sufficienti. Se oggi dovessimo mettere l'obbligo, la percentuale di non vaccinati davvero si ridurrebbe in tempo utile? Io non credo".

Sull’isolamento dei casi positivi e le quarantene per i contatti stretti, il sottosegretario alla Salute indica che andare verso una riduzione della loro durata “è certamente sensato, e per la quarantena si può anche pensare di azzerarla per chi ha fatto la terza dose o chi ha completato il ciclo primario da meno di quattro mesi”.

