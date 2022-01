L'anno che verrà, Amadeus e i Cugini di campagna: tutto falso? "Zero rancore...", una "vendetta sui Maneskin"?

01 gennaio 2022 a

a

a

"Zero rancore". Amadeus è l'indiscusso dominatore "del" Twitter dopo la performance culti dei Cugini di campagna a L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai1, e la clamorosa presa per i fondelli rivolta ai Maneskin, con tanto di "vaffa" cantato in coro (e in falsetto) dai mitologici Ivano e Silvano Michetti, Nicolino "Nick" Luciani e Tiziano Leonardi.

"Vaffa" ai Maneskin, Amadeus sconvolto blocca i Cugini di campagna: "Siete fuori di testa?" | Video

E c'è chi addirittura parla, scherzando ovviamente, di una "vendetta" del conduttore nei confronti proprio dei Maneskin, che ha contribuito a lanciare a livello mondiale e da cui poi non sarebbe stato ringraziato. I rapporti tra "Ama" e le nuove stelline della musica italiana (e internazionale) sono ottimi, ma ogni occasione è buona per riderci un po' su.

Capodanno in musica, Panicucci sconvolgente: vestito corto e gambe in mostra, delirio su Mediaset | Video





Tutti i telespettatori si aspettavano dai Cugini di campagna il classico Anima mia, e invece è partita una strafottente e scatenata versione di Zitti e buoni, la hit della band romana guidata da Damiano David e Victoria De Angelis. Per chi non lo sapesse, proprio i Cugini di campagna, band diventata famosa negli anni 70 per le sue canzoni un po' sdolcinate e il look più trash che glam rock, aveva accusato i Maneskin qualche settimana fa di aver copiato il loro abbigliamento.

L'anno che verrà e Capodanno in musica, occhio al cronometro: il brindisi? Mai vista prima una roba così | Video

Una polemica gustosissima scoppiata proprio nel momento di massima visibilità dei giovanissimi romani, che hanno conquistato prima il Festival di Sanremo condotto da Amadeus poi l'Eurovision song contest e infine le classifiche di Spotify e l'America.

Amadeus, inquadrato dalla regia di Rai1, ascolta attonito, sgomento. Gesticola con gli autori, poi agita l'indice verso i Cugini, come dire "no, non potete farlo", e infine blocca la loro esibizione: "Ma voi siete fuori di testa? Ma io ho visto una signora che mi ha detto ma io me li ricordavo diversi i Maneskin? La signora ci rimane male. Queste canzoni appartengono ai Maneskin!". Tutto svelato, dunque: una gag televisiva perfetta, che ha mandato in delirio pubblico e social. E c'è chi scrive: i Maneskin "non l’hanno ringraziato e lui (Amadeus, ndr) ha chiamato i Cugini di Campagna a cantare i Maneskin". Vendetta perfetta (e simpatica), e gli ascolti confermano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.