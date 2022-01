L'anno che verrà, Amadeus e il gobbo: "Se fate scendere...", grosso imbarazzo

01 gennaio 2022 a

Amadeus continua a essere una certezza assoluta per la Rai, che con la rete ammiraglia ha dominato la sera del 31 dicembre. L’anno che verrà ha infatti sfiorato i 6,5 milioni di telespettatori, superando il 33% di share e non lasciando scampo al Capodanno in Musica di Canale 5, condotto da Federica Panicucci e fermatosi a 3 milioni di telespettatori.

Nel corso della lunga serata andata avanti anche dopo la mezzanotte, non è mancato qualche siparietto di Amadeus, come da consuetudine: fa parte del bello della diretta, quella andata in onda dalle acciaierie di Terni. Parlando di Nek e dei suoi successi, il conduttore di Rai1 ha strappato una risata: “Ce ne sono tre: Lascia che io sia, Laura non c’è e la terza se scende il gobbo la leggo”. Piccole battute che testimoniano la normalità e semplicità di Amadeus che, una volta archiviato il Capodanno, si avvicinerà rapidamente alla terza edizione del Festival di Sanremo diretta e condotta da lui.

Prima dell’evento a Terni, il conduttore in conferenza stampa ha però voluto fare un piccolo sfogo: “Abbiamo un po’ di rabbia per non poter ancora svolgere questo evento nella assoluta normalità a causa della pandemia, ma già rispetto a un anno fa abbiamo una stragrande maggioranza di vaccinati e la riapertura di tante attività, dai ristoranti ai cinema e ai teatri”.

