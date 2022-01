Capodanno in musica: “Speranza, rispondi”. Questa roba in diretta: una clamorosa denuncia politica

01 gennaio 2022 a

Capodanno in Musica ha raccolto circa tre milioni di telespettatori. Pur avendo perso nettamente il confronto con L’anno che verrà, l’evento di Rai1 svolto a Terni e condotto da Amadeus, Mediaset ha organizzato una bella festa al teatro Pretuzzelli di Bari, affidandola a Federica Panicucci. Non è mancata però la polemica in chiave Covid, ma era scontato, dato che ci sono tanti italiani frustrati dalla situazione di emergenza che si protrae ormai da due anni.

In particolare è finito nell’occhio del ciclone il trenino improvvisato a un certo punto all’interno della sala: “I trenini nelle discoteche no, a teatro sì. Roberto Speranza, esigo risposte”, è stato il tweet di un utente infervorato. Sull’argomento non sono mancati anche interventi di un certo peso, come quello del giornalista Giorgio La Porta, ex portavoce presso la Presidenza della Camera e attualmente assistente all’Europarlamento tra Strasburgo e Bruxelles.

“Voglio sapere quante contravvenzioni verranno elevate stanotte ai ristoratori che hanno permesso gli stessi tieniti che Mediaset ha mandato in onda a Capodanno in musica - ha twittato La Porta - poi domattina inizieranno di nuovo a processare i no-vax per i nuovi focolai”. In risposta è arrivata però la difesa di una persona che sostiene di essere stato presente all’evento: “Ero lì, il trenino è stato fatto solo dagli addetti ai lavori del Petruzzelli, dalle maschere per intenderci. Tutte tamponate poche ore prima dell’evento, il pubblico non poteva spostarsi dalla sua postazione”.

