Striscia la Notizia, fuorionda dal Tg1: "Occhio al tecnico", come lo hanno beccato

01 gennaio 2022 a

a

a

Striscia la Notizia tornerà in onda stasera, sabato 1 gennaio, con la prima puntata del nuovo anno condotta dallo storico duo composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In attesa della messa in onda, che avverrà come sempre su Canale 5 intorno alle 20.35, il tg satirico ideato da Antonio Ricci continua a essere attivo sui social, dove ha ironizzato su un piccolo siparietto trasmesso per errore dal Tg1.

"Quando smetterò di condurre". Striscia la notizia, un terremoto a edizione in corso: la confessione di Ezio Greggio

Dopo i consueti saluti e auguri di buon anno da parte della conduttrice, la Rai non ha staccato subito l’inquadratura, lasciandola per qualche secondo su un tecnico che balla felice sulle note di un classico stacchetto natalizio. “Iniziare l’anno con il piede giusto”, è la didascalia scelta da Striscia la Notizia. La quale ieri, 31 dicembre, non è andata in onda per lasciare giustamente spazio al presidente della Repubblica. Per Sergio Mattarella è stato l’ultimo messaggio di fine anno, essendo arrivato alla fine del suo settennato.

Stasera, quindi, tornerà il tg satirico e con esso Iacchetti e Greggio. Quest’ultimo ha rilasciato alcune interviste in cui ha fondamentalmente dichiarato che spera di condurre Striscia praticamente a vita, e sempre con il suo solito compagno: “Non siamo una coppia nel senso classico, siamo due comici e attori single che creano la coppia perfetta per condurre Striscia”.

"Cosa accomuna Giorgia Meloni e Silvia Toffanin". Striscia, un clamoroso dettaglio sfuggito: gelo in studio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.