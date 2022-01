Striscia la Notizia, intrusi in studio: "Picchiare Enzo Iacchetti"

01 gennaio 2022 a

a

a

Prima puntata del 2022 per Striscia la Notizia, che è tornato in onda con la solita conduzione dello storico duo composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci ha saltato soltanto l’appuntamento del 31 dicembre come è giusto che sia per lasciare spazio al discorso di fine anno di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica ormai prossimo alla conclusione del suo settennato.

"Occhio al tecnico", come è stato beccato da Striscia: al Tg1, un clamoroso fuorionda per iniziare l'anno | Video

L’ingresso di Iacchetti nello studio per la prima puntata del 2022 non è di certo passata inosservata, con i due conduttori che hanno dato a una simpatica gag per aprire la trasmissione. Vestito da montagna, Iacchetti ha spiegato cosa ha fatto ieri sera: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho convinto tutti i ragazzi che c’erano in albergo a partecipare. Io facevo da apripista e tutti gli altri scendevano dopo di me. Purtroppo è scesa la nebbia e non vedevo niente, mi sono ritrovato sull’autostrada del Brennero”.

"Quando smetterò di condurre". Striscia la notizia, un terremoto a edizione in corso: la confessione di Ezio Greggio

Ad un certo punto sono entrate in studio diverse persone vestite da sciatori che hanno iniziato a prendersela con Iacchetti, che li aveva condotti in autostrada accidentalmente. Il tutto si è “risolto” con qualche “mazzata” presa dal conduttore di Striscia.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL SITO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.