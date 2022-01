Domenica In, Christian De Sica: "Carlo Verdone diceva che ero un put*****re", il retroscena mai svelato

03 gennaio 2022 a

a

a

"Carlo Verdone diceva che ero un put*****re": Christian De Sica ha svelato questo retroscena a Domenica In, nel salotto di Mara Venier, parlando del matrimonio con Silvia, sorella dell'attore romano. "Lui non voleva. Infatti non ci siamo parlati per un po'", ha spiegato De Sica. Fino al momento della svolta: "Un giorno mi arriva una chiamata da Carlo che mi dice di andare a casa sua...".

"Quando sono andato a Tale e quale...". De Sica ad Amici, la clamorosa bordata sulla Rai: "Tutti cani"

De Sica ha spiegato che a quel punto non ha perso nemmeno un attimo e si è subito precipitato a casa dell'attore: "Mi sono fiondato e ho trovato il padre, la madre e un prete - ha raccontato con tono scherzoso -. E ho pensato: ma cosa vogliono fare ora?". C'era un po' di preoccupazione nell'aria. Christian, allora, ha deciso di cimentarsi in una vera e propria dichiarazione d'amore per Silvia, Ma la reazione del padre non è stata quella che lui sperava: "Oddio, questo è un ciarlatano!". Risate in studio.

Sissi da brividi? Ecco la reazione di Christian De Sica, clamoroso dalla De Filippi | Guarda

Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio: "Ad oggi siamo insieme da oltre 40 anni", ha detto l'attore. Che poi ha raccontato di aver preso il Covid di recente: "Mi son goduto casa”. L'infezione, infatti, è durata ben 15 giorni. Immancabile infine un filmato omaggio dedicato all’attore: “Ho sempre fatto le cose solo se mi divertivano e mi piacevano, non l’ho mai fatto per soldi”, ha spiegato.

"Comincio a pensarlo anche io". Mara Venier cade e si fa malissimo, pesante sospetto: com'è andata davvero a Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.