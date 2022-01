I Fatti Vostri, Anna Falchi in onda con la mascherina: "Cosa mi è successo", ore di angoscia per l'attrice

04 gennaio 2022 a

Anna Falchi in onda ai Fatti Vostri su Rai 2 con la mascherina. La conduttrice è tornata al timone del programma oggi, mentre ieri Salvo Sottile era stato costretto a presentare la trasmissione in solitaria. Una novità che aveva fatto scatenare i social, dove in molti si erano chiesti il motivo dell'assenza dell'attrice. Tornata in onda, la Falchi ha spiegato di aver avuto un contatto con un positivo al Covid. Un destino comune a molte persone ultimamente.

La conduttrice ha rassicurato i telespettatori dicendo di essere risultata negativa a ben tre tamponi. Nonostante questo, però, ha voluto comunque presentare il programma con la mascherina sul viso. La precauzione, insomma, non è mai abbastanza. Ieri invece la sola presenza di Sottile aveva messo il pubblico in allarme, anche perché il conduttore non aveva rivelato il motivo per cui la collega fosse assente.

"Tanti auguri di buon anno a tutti - aveva detto Salvo Sottile nella puntata di ieri, 3 gennaio - sono felice di essere insieme a voi. Come vedete sono da solo e non c’è Anna Falchi che aspettiamo e tornerà presto. Voglio mandarle un grande bacio, questo è l’applauso della piazza”. Qualcuno sui social aveva ipotizzato che proprio lei fosse risultata positiva al Covid. Poi è arrivato il chiarimento.

