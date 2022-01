Striscia la notizia, "chi ricorda Sergio Mattarella". Si sfiora il vilipendio al Capo dello Stato

05 gennaio 2022 a

"Gli uomini diventano bestie", scherzano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Striscia la notizia, che festeggia il nuovo anno sfiorando il "vilipendio al Presidente della Repubblica". L'irriverente tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci manda in onda un rapido e divertente servizio sulla "fisiognomica animale". Tradotto: alcuni personaggi politici messi a confronto con i loro "corrispettivi" del mondo reale.



Si parte da Maurizio Gasparri, storico forzista ed ex colonnello di Alleanza nazionale che secondo Greggio e Iacchetti ricorderebbe un camaleonte. "Lui però è sempre rimasto fedele al Caimano", scherzano riferendosi a Silvio Berlusconi. Secondo nome tirato in ballo è quello di Giorgia Meloni, con il suo presunto sosia, un lemure. "Stessi occhioni sgranati, sono identici in tutto e per tutto. I lemure è un animale sociale sempre in movimento, Giorgia invece si rifà al Movimento sociale".

Gran finale con Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, colto in una espressione non propriamente allegra, sarebbe la versione umana di un gufo. "Stesso occhio vigile, stesso piumaggio canuto. Sono indistinguibili. I partiti litigano per chi sarà il suo successore al Colle - chiosa Iacchetti - e Sergio non ci mette becco...".

