Striscia la Notizia, orrore in tavola: Antonino Cannavacciuolo in crisi, "malore" a Masterchef

05 gennaio 2022 a

a

a

L'orrore culinario che ha fatto impallidire lo chef Antonino Cannavacciuolo a Masterchef si è aggiudicato addirittura il secondo posto nella rubrica "I Nuovi Mostri" di Striscia la Notizia. Il momento è stato così esilarante da finire sul podio della classifica del tg satirico. "Una concorrente si presenta con la ricetta giusta per far innervosire lo chef", spiega Ezio Greggio nel servizio.

Federica Panicucci, vizietto piccante. "Guardate la sua mano": visioni proibite a Capodanno | Video

A un certo punto la concorrente di Masterchef dice: "In Giappone si mangiano questi famosi spaghetti alla napoletana, lo sa che vuol dire?". Poche parole, che però bastano a far rabbuiare Cannavacciuolo, che subito si copre le orecchie per non ascoltare. Ma la concorrente va avanti ed elenca gli ingredienti del piatto: "Insieme alla pasta si mettono ketchup, peperoni verdi e poi il bacon".

Qui la rubrica "I nuovi mostri" di Striscia la Notizia

"Chi ci ricorda Mattarella". A Striscia si sfiora il vilipendio al Capo dello Stato | Video

Inevitabile lo sfottò da parte degli altri giudici di Masterchef, che subito hanno colto l'occasione per stuzzicare il collega: "Hai sentito? Alla napoletana". "Altro che spaghetti alla napoletana, sembrava la ricetta degli spaghetti all'arrabbiata", ha detto infine Greggio. Al primo posto della seguitissima rubrica di Striscia ci è finita invece l'esibizione hardrock di una bambina ad America's Got Talent: "Lei sì che ha una voce roca and roll", ha chiosato con ironia il conduttore del tg di Canale 5.

"Truffa da milioni e milioni di euro". Finte assicurazioni, ecco l'errore da evitare: i consigli di "Striscia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.