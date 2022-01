Rai3, Michele Mirabella costretto a condurre con la mascherina: Covid in studio, "l'azienda ci chiede un sacrificio"

05 gennaio 2022 a

"Piccolo incidente di percorso" a Elisir, storico programma di Rai 3. Il conduttore Michele Mirabella si è presentato in studio con la mascherina Ffp2 indosso. La trasmissione, quindi, è andata in onda seguendo le norme del governo per contenere la diffusione della pandemia. "Mantengo la mascherina per disposizioni che ci siamo dati da soli, che però coincidono con le opinioni dell'azienda che ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro e con la dizione rotonda in modo tale da poter evitare qualsiasi rischio di contagio", ha detto il presentatore.

Mirabella poi ha spiegato: "Abbiamo avuto anche noi un piccolo incidente di percorso e quindi salutiamo le due persone che ci stanno seguendo". Facendo intendere così che sono due i soggetti positivi con cui chi lavora al programma sarebbe entrato in contatto. Lo stesso era successo qualche giorno fa ad Anna Falchi, costretta a condurre I fatti vostri su Rai 2 con la mascherina.

L'attrice aveva spiegato di essere entrata in contatto con un positivo. Il giorno prima ancora, invece, aveva deciso di disertare. Poi il ritorno in studio con mascherina, nonostante ben tre tamponi negativi. Il collega, Salvo Sottile, l'aveva accolta dicendo: "Bentornata, un grande applauso ad Anna Falchi. Guai a chi me la tocca, sono felice che sei tornata".

