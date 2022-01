La Vita in Diretta, Alberto Matano furioso: “Ospite scippato da Canale 5”, cos'è successo proprio sotto i suoi occhi

05 gennaio 2022 a

Alta tensione tra Alberto Matano e Simona Branchetti. Il conduttore de La Vita in Diretta si è letteralmente infuriato con Pomeriggio Cinque News, che a suo dire avrebbe commesso una grossa scorrettezza per accaparrarsi un ospite chiave in un caso di cronaca fresco. Matano e la sua inviata Filomena Leone avevano raggiunto il signor Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste e che pare sia stata appena ritrovata cadavere in due sacchi.

Al rientro in studio, Matano ha però scoperto che l’uomo era stato sottratto da Canale 5: “Dobbiamo dire per chi ci segue, perdonatemi. È un momento di grande dramma per quest’uomo che probabilmente a breve capirà se sua moglie è morta. Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, ma la troupe di una trasmissione concorrente, di Canale 5, ha sottratto di fatto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Sono cose che succedono ma che non dovrebbero accadere”.

Poco dopo Matano è tornato sulla vicenda: “Visto che no siamo trasparenti e io vi dico tutto, noi avevamo un regolare appuntamento con il signor Sebastiano, che seguiamo da giorni. Naturalmente è una vicenda che ha colpito tutti la scomparsa di questa donna e quindi avevamo un appuntamento con lui per parlare delle novità. Poi avete visto quello che è accaduto in diretta e devo dire che sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna”.

