Striscia la notizia, Paola Barale e il disastro in diretta: "Se l'è fatta addosso"

06 gennaio 2022 a

a

a

Il 2022 di Paola Barale inizia con gli auguri "maliziosi" di Striscia la notizia. La showgirl ed ex storica valletta di Mike Bongiorno a La ruota della fortuna ha oggi 54 anni, è ancora in splendida forma ma si è un po' allontanata dal mondo della televisione. Poche ospitate, scelte con cura come quella in studio dalle amiche Paola Perego e Simona Ventura.

"Truffa da milioni e milioni di euro". Finte assicurazioni, ecco l'errore da evitare: i consigli di "Striscia"

Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci la prende di mira nella sua rubrica Fatti e rifatti e si diverte a ripercorrerne la carriera, con un sapiente montaggio che alterna i momenti più cult e trash del piccolo schermo. Ad esempio, quella volta che si accasciò in studio, stravolta dalle risate fino alle lacrime. "Se l'è fatta addosso, che facciamo?", chiedeva il suo partner di scena Andrea Roncato alla regia, tra il divertito e lo sconcertato.





Paola Barale a Fatti e rifatti: guarda il video di Striscia la notizia

Non manca la velenosissima battuta sui suoi amori, "qualcuno travolgente e qualcuno solo di facciata". E alle immagini di Raz Degan prima e di una esibizione finita malissimo, con il ballerino che sbatte violentemente il volto a terra, seguono quelle di Gianni Sperti primo marito della Barale. Il gossip è noto, e riguarda proprio le presunte inclinazioni sessuali dello stesso attuale opinionista di Uomini e donne.

"Chi ci ricorda Mattarella". A Striscia si sfiora il vilipendio al Capo dello Stato | Video

La Barale, conclude Striscia, "è stata considerata per lungo tempo la sosia di Madonna. Chissà se dalla popstar ha preso anche l'abitudine a cedere al ritocchino". E il verdetto dello scanner test è impietoso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.