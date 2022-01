Striscia la Notizia, Iacchetti sconvolge Ezio Greggio: "Cos'ha portato in studio", un clamoroso sfottò a Greta Thunberg

06 gennaio 2022 a

Il ritorno di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la Notizia ha fatto bene al tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. La coppia storica del programma non invecchia mai: anzi, è sempre più calata nella parte, ormai Striscia è una seconda pelle per loro. I siparietti con cui stanno aprendo le puntate strappando sempre un sorriso ai telespettatori, che sono stati contenti di accoglierli dietro al bancone ancora una volta.

In occasione dell’Epifania, non poteva mancare una gag sulla befana. Enzo Iacchetti è infatti entrato con un grosso sacco di stoffa in spalla. “Dove vai in giro con questo coso?”, gli ha chiesto Ezio Greggio. “Stanotte è la notte della befana e io ho un business - è stata la risposta di Iacchetti - mica sono nato ieri, sono andato a comprare il carbone all’ingrosso e lo rivendo alla befana a prezzi altissimi”.

“Ma non lo sa che il carbone inquina, abbia pazienza - lo ha rimproverato Greggio - lei in questo modo sta contribuendo al surriscaldamento globale e all’effetto serra. Lei deve avere una coscienza ecologica”. “Mi scusi, ha proprio ragione, forse è il momento di cambiare”, ha replicato Iacchetti. Ma Greggio, una volta perquisito il sacco, lo ha scambiato con la befana in cambio di centinaia di euro.

