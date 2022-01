Striscia la Notizia, apri il vino così? "Pericolosissimo": occhio all'errore da evitare assolutamente

06 gennaio 2022 a

a

a

Vere e proprie balle sul cibo. A Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda su Canale 5 il 6 gennaio, Max Laudadio mostra alcuni video diffusi dalla pagina YouTube "5-Minutes Crafts" che vanta milioni di follower, ma che diffonde fake news sul cibo e che a volte potrebbero rivelarsi anche pericolose. Il primo caso è quello di una pannocchia inserita all'interno di un sacchetto per alimenti e messo poi nel microonde. Nonostante il filmato mostra come vengano fuori i pop corn, l'esperto interpellato dal tg satirico mostra che in realtà non è possibile.

Federica Panicucci, vizietto piccante. "Guardate la sua mano": visioni proibite a Capodanno | Video

"È impossibile ottenere i pop corn così divisi, poi la pannocchia mostrata non è quella adeguata". E ancora, è la volta del pane vecchio che viene bagnato, messo in una pirofila e infornato. Il risultato è un pane come nuovo? Assolutamente no. "Il video è un falso, l'acqua evaporerebbe e il pane si tosterebbe. Il pane diventa raffermo solo perché assorbe l'umidità". Infine ecco il vino.

Orrore in tavola: il piatto che fa girare la testa allo chef Cannavacciuolo, "malore" a Masterchef

Se si usa la fiamma ossidrica nel collo per stapparla, questa funziona? Anche tale esperimento è una fake news. "È molto pericoloso, perché il calore potrebbe far scoppiare l'intera bottiglia". Insomma, quelle della pagina pagina YouTube "5-Minutes Crafts" sul cibo sono balle e bisogna starci attenti.

"Paola Barale se l'è fatta addosso, che facciamo?". Momento indimenticabile: imbarazzo in diretta | Video

Qui il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.