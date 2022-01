C'è posta per te, spunta Paolo Bonolis: clamoroso nel "regno" di Maria De Filippi. Si dice che...

Francesco Fredella 07 gennaio 2022 a

Non sente il peso degli anni, C'è posta per te - lo storico programma di Maria De Filippi - torna per la venticinquesima edizione. Era il 12 gennaio 2000, quando su Canale 5 andava in onda la prima puntata. Nessuno conosceva la grammatica televisiva di un people show ad eccezione di Raffaella Carrà, che con il suo Carramba aveva già rivoluzionato la storia della televisione. Oggi c'è posta per te non sente affatto il peso degli anni e non ha nemmeno una ruga.

Lacrime, pianti, ma anche sorrisi e gag: non mancherà tutto questo all'interno del programma di Maria De Filippi. Alla prima puntata, in onda sabato in prima serata, due nomi noti della tv: Paolo Bonolis e Stefano De Martino, lanciato e scoperto ad Amici proprio dalla De Filippi (nonostante una carriera in Rai, l'ex marito di Belen Rodriguez è rimasto molto legato alla regina degli ascolti).

Confermati anche i quattro postini: Gianfranco Apicerni, che sui social va fortissimo e piace moltissimo; Marcello Mordino, Andrea Offredi e Chiara Carcano (già conduttrice di Chef Save the Food).Saranno loro in bicicletta a consegnare le lettere. Ovviamente sempre con la formula di rito che nessuno dimentica. Per la De Filippi si tratta di un altro grande successo pronto ad incassare share stellare, la scorsa edizione - non dimentichiamolo - è finita con picchi del 30%. Tradotto in numeri si tratta di oro per il Biscione, che si sta assicurando ascolti altissimi anche nel weekend con i programmi del pomeriggio. Ora la sfida in tv è tutta concentrata sul sabato sera, da una parte Queen Maria, dall'altra Carlo Conti (che torna con Tali e quali, spin off del suo programma, stavolta senza vip).

