Verissimo, Massimiliano Rosolino: "Con Federica Pellegrini? Lo confermo", bomba ad altissimo tasso erotico

Massimiliano Rosolino e la moglie Natalia Titova saranno ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La conduttrice ha voluto chiedere all'ex campione di nuoto se è vero che c’è stato un bacio in passato con la nuotatrice Federica Pellegrini. E Massimiliano Rosolino ha confermato tutto, anche perché è stata proprio la diretta interessata a dichiararlo: "L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga".

Quindi la Toffanin durante l'intervista ha fatto presente a Rosolino che quelle frasi pronunciate dalla Pellegrini sul loro presunto flirt lo hanno un po’ infastidito. Ma l'ex campione ha subito risposto di credere che le incomprensioni vadano messe da parte e unire le forze: "Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi".

Infine, Massimiliano Rosolino, in segno di pace forse, ha poi colto l'occasione per fare i suoi più sinceri complimenti a Federica Pellegrini, che in tutti questi anni ha collezionato una serie di grandissimi successi nel nuoto. "Siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare". Pace fatta?

