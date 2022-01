In Onda, Matteo Renzi demolisce Luigi Di Maio: "Lui premier? È più probabile che..."

08 gennaio 2022 a

Matteo Renzi ironizza su Luigi Di Maio. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, il programma di La7 del 7 gennaio, il leader di Italia Viva frena sulla possibilità che il ministro venga nominato premier dopo Mario Draghi. "È più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic centravanti della Fiorentina che Di Maio faccia il Presidente del Consiglio", tuona in una battuta. E ancora: "La considero quasi un'eresia blasfema, quindi non esiste".

Sempre sul Movimento 5 Stelle, Renzi aggiunge che nessuno vuole andare a votare, men che meno i grillini. "Draghi? Non c'è un italiano con la stessa autorevolezza, è un bene per questo Paese". E ancora: "Può fare perfettamente il presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, il punto è che ci vuole la politica per capire qual è lo scenario con Draghi a Palazzo Chigi o con Draghi al Quirinale. In Parlamento non vuole andare a votare nessuno, a cominciare dai pentastellati".

Insomma, quella dell'ex premier sembra un'amara ammissione: difficilmente il fu numero uno della Banca centrale europea verrà votato per il Colle, visto che successivamente le elezioni sarebbero doverose. Per questo la partita è apertissima e così anche il toto-nomi.

