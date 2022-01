L'Eredità, paura tra i fan: sparita Samira Lui. "Ti pensiamo sempre", le strane parole di Flavio Insinna

08 gennaio 2022 a

Apprensione tra i fan de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1 e, da anni, campionissimo in termini di share. Apprensione perché continua a non essere presente la professoressa Samira Lui, una delle vallette del programma rimasto "orfano" di Ginevra Pisani, che ha lasciato il forma per darsi al teatro.

Infatti, anche nella puntata post-Epifania la sexy-prof era assente all'appello e, in apertura, Flavio Insinna le ha mandato i suoi personalissimi saluti, senza però spiegare le ragioni dell'assenza. E insomma, ancora una volta doppio lavoro per Andrea Cerelli, il primo professore nella storia de L'Eredità. Cerelli infatti ha chiuso la puntata dove a farla da padrone è stato un colpo di scena: una nuova campionessa, la simpatica Valeria.

Cerelli, inoltre, ha anche riservato un tenero sfottò alla collega Samira, imitandone parole e movenze introducento "il primo parolone di questa sera, Rostella". Come detto, è mistero fitto sulla ragioni dell'assenza di Samira Lui. Flavio Insinna ha aggiunto che "sei sempre nei nostri pensieri". La più semplice delle deduzioni porta a credere che in questo periodo di contagi a raffica, Samira potrebbe essersi presa il Covid. Ma si tratta, ovviamente, soltanto di un'ipotesi che non ha alcun tipo di conferma

