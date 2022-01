L'Eredità, cosa spunta sulle labbra della campionessa Valeria: prego? Pubblico impazzito

08 gennaio 2022 a

a

a

Riavvolgere il nastro di qualche ora, torniamo ancora una volta nello studio de L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale che da anni, sistematicamente, sbaraglia la concorrenza in termini di share.

Sconcerto e diluvio di sfottò, ecco la risposta di Alessandra: ghigliottina tragicomica

La puntata è quella di venerdì 7 gennaio dove al gioco finale, quello della Ghigliottina e dalle sua parola misteriosa, si qualifica a sorpresa e tra lo stupore del popolo di twittaroli che segue il programma la (simpaticissima) Valeria.

Dopo la vittoria al Triello e una serie di tagli alla ghigliottina, ecco che Valeria resta in gara per 22.500 euro. Cifra cospicua che, però, non porta a casa: le parole-indizio erano inverno, occhi, soffiare, fiorentina e padella. La risposta corretta, che la concorrente non ha azzeccato, era "brace". Ritenterà a strappare il montepremi già questa sera.

Insinna e la fidanzata Adriana Riccio? "Gli amori si rimpiccioliscono se...". Da Affari tuoi al grande silenzio | Guarda

Ma il popolo di twittaroli, oltre a concentrarsi su tutta la puntata de L'Eredità e, in particolare, sulla ghigliottina, si è concentrata anche a un particolare sfoggiato da Valeria: il suo rossetto. Colore fucsia, sbarazzino e forse un poco fuori moda, in molti hanno dedicato tweet ironici alla soluzione stilistica. "Comunque il colore del rossetto di Valeria è fuori produzione dagli anni '80", uno dei commenti più gettonati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.