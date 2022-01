Verissimo, Silvia Toffanin spiazzata da Vincenzo Salemme: "Perché mi guardi così?"

08 gennaio 2022 a

Qualche difficoltà e un pizzico di imbarazzo per Silvia Toffanin a Verissimo. Mentre intervistava Vincenzo Salemme, infatti, la conduttrice è stata assalita da un dubbio. Dopo aver raccontato l’infanzia dell’attore napoletano, la presentatrice si è accorta che il suo ospite la guardava in modo serissimo e scioccato allo stesso tempo. Preoccupata di aver detto qualcosa di male, allora, la Toffanin non ha potuto non chiedergli: "Perché mi guardi così?”.

A quel punto, però, l'attore ha subito rassicurato la conduttrice: "Perché, ti ho guardato male? No, è che da lontano non vedo bene”. E giù a ridere. Salemme, nel frattempo, è tornato a teatro, suo grande amore, dopo un anno e mezzo di stop dovuto alla pandemia da Covid. Nel salotto di Verissimo ha raccontato di essere stato accolto dal pubblico con grande gioia. E a tal proposito ha ammesso: “E’ stata una cosa meravigliosa. Se ero emozionato? Di più, ero emozionatissimo”.

Nonostante cinema e televisione rappresentino una parte importante della carriera di Salemme, l’attore ha spiegato che il calore del pubblico a teatro è tutta un’altra cosa. Ecco perché ogni volta che finisce uno spettacolo - ha raccontato - dice al pubblico che senza di esso gli artisti non esisterebbero. Infine ha aggiunto: "In questo anno e mezzo che non abbiamo fatto teatro, la sensazione era quella di essere dimenticato. Invece quando sono entrato a teatro ho ricevuto un applauso che è stato come essere rimesso al mondo”.

