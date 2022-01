Verissimo, Mietta e il vaccino: "Ho avuto uno shock anafilattico, ecco perché non l'ho fatto"

08 gennaio 2022 a

a

a

Di lei si è parlato molto nelle settimane scorse, dopo che il suo tampone era risultato positivo al Covid durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La notizia aveva portato anche a un acceso scontro con una delle giurate del talent, Selvaggia Lucarelli. Adesso Mietta torna sulla questione e si confessa a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Romina Power a valanga: "Stupida e sfacciata". Clamorosa scenata di gelosia per Al Bano. La vip insultata | Guarda

La cantante, in particolare, ha spiegato: "Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto".

Ballando, Selvaggia Lucarelli demolisce lo show? "Ecco chi vincerà", terremoto in Rai

Mietta, infatti, non ha escluso di fare il vaccino in futuro: "Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto. Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una no vax". Sull'immunizzazione del figlio, invece, ha detto di avere qualche dubbio: "Questa è una domanda un po’ difficile. Non lo so, in questo momento non saprei cosa rispondere".

Monica Bellucci? Disastro Rai: questa roba in onda a Ballando, cos'è successo veramente. Dietro le quinte...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.