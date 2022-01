L'Eredità, terrificante figuraccia di Gloria: "Lo è il bulldog? Ca***". Risposta agghiacciante, Flavio Insinna sconvolto

09 gennaio 2022 a

Qui L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il programma campionissimo di ascolti, il format delle parole misteriose che ci regala alcune indimenticabili, divertentissime gaffe.

E un episodio, davvero clamoroso, arriva direttamente dalla puntata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini l'8 gennaio. Siamo alla sfida a tempo in cui si battono due concorrenti, l'uno contro l'altro. Appare una definizione e la parola con lettera iniziale, e man mano la parola si compone fino a lasciare al massimo una sola lettera "misteriosa".

Bene, ad infilare una clamorosa figura di palta è tal Gloria, la quale è chiamata a rispondere a quella che sembra essere la domanda più semplice al mondo: "Lo sono chihuahua e bulldog". Cani, ovviamente. E ci si aspetta che Gloria lo dica in pochissimi secondi: di fronte a lei c'è la scritta "c***". Ma niente da fare, anche quando la parola si compone fino a "ca*i". Parole a casaccio per lunghi secondi, fino a quando, per caso, Gloria dice "cani", comprende la figuraccia e si porta le mani al volto.

