Verissimo, Silvia Toffanin e la frase sbagliata sull'ospite: "Perché, ti guardo male?", gelo in studio

Siparietto e un pizzico di tensione a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin tornato in onda con la sua prima puntata dell'anno ieri, sabato 8 gennaio, rigorosamente su Canale 5. In studio, ecco l'attore e comico Vincenzo Salemme, che ora si sta dedicando al teatro.

E quando Silvia Toffanin stava raccontando l'infanzia di Salemme, ecco che quest'ultimo la fissa con uno sguardo molto serio, scioccato. A quel punto, la conduttrice, altrettanto preoccupata si ferma, lo guarda stupita e afferma: "Perché mi guardi così?". A quel punto Salemme prova a tranquillizzarla: "Perché, ti ho guardato male? No, è che da lontano non vedo bene". Ma il dubbio resta: troppo strano lo sguardo di Salemme, troppo "truce", duro, interrogativo. Chissà, forse davvero la Toffanin aveva toccato una corda molto intima e, forse, dolorosa.

Ma tant'è, in seguito Vincenzo Salemme ha parlato del ritorno al suo grande amore, il teatro appunto, dopo un anno e mezzo circa di stop dovuto alla pandemia. L’attore dopo la pausa per le festività natalizie e martedì ha debuttato a Milano e a Verissimo ha raccontato di essere stato accolto dal pubblico con grande gioia. "È dopo un anno e mezzo circa di stop dovuto alla pandemia. L’attore ha poi fatto una pausa per le festività natalizie e martedì ha debuttato a Milano e a Verissimo ha raccontato di essere stato accolto dal pubblico con grande gioia", ha concluso Vincenzo Salemme.

