C'è posta per te, il dramma di una moglie: con chi è andato a letto quest'uomo. "Mi fai schifo", choc dalla De Filippi

Corna, tradimenti, dolore e addio. Questa l'estrema e brutale sintesi di una storia piovuta a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la prima puntata della nuova edizione, quella andata in ora sabato 8 gennaio.

La storia, delicata e un poco scandalosa, è quella di Alessia, tradita dal marito Giovanni. Con chi andava a letto quest'ultimo? Clamoroso ma vero, con la cugina di lei. E quando Alessia lo ha scoperto, ovviamente lo ha lasciato. Lui, a quel punto, non si è arreso e ha provato in tutti i modi a riconquistarla, a farsi perdonare, a ottenere una seconda possibilità. Ma lei ha chiuso: "Non mi fido più", ha tagliato cortissimo.

Dunque, la storia è arrivata a C'è posta per te. E in studio, Giovanni, si è cosparso il capo di cenere: "Sono qui per chiederti perdono per tutto il male che ti ho fatto. Sono pentito, non c’è mai stato un sentimento nei confronti dell’altra persona. Ho distrutto il nostro matrimonio, tu non hai colpe".

E ancora: "Mi uccide dentro, non averti fatto sentire amata come dovevi. Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre. Mi manca tutto di te. Spero che un giorno riuscirai a guardarmi negli occhi come l’uomo di cui eri innamorata, ti amo".

Ma Alessia non ci ha voluto sentire. E, anzi, si è vendicata massacrandolo e umiliandolo davanti a milioni di telespettatori: "Quando ho capito che c’era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse. Gli ho detto: Chiudi e rendimi felice. Dirgli che mi fa schifo, è una piccolezza rispetto a come sono stata". Cala il sipario.

