C'è posta per te, Stefano De Martino-choc: "Un periodo buio della mia vita", una confessione lacerante

Nella prima puntata della nuova stagione di C'è posta per te - la corazzata di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - tra gli ospiti d'onore c'è uno degli amici più stretti della conduttrice, Stefano De Martino. L'ex di Belen era in studio per dare sostegno a Salvatore, un ragazzo che ha perso il padre nel dicembre del 2020: l'uomo, da poco pensionato, soffriva di diabete ed è stato portato via dal Covid.

E la De Filippi, presentando De Martino, ha spiegato: "Perché c’è qui Stefano? Perché Salvatore considera Stefano un bravissimo ragazzo, che ha lavorato tanto e si è fatto da solo". Parole accolte con un sorriso da De Martino, il quale ha lasciato intendere che forse quei complimenti erano esagerati. Poi, le parole rivolte a Salvatore: "Sempre difficile trovare le parole giuste per queste vicende. Tu ti sei laureato, io no, non andavo molto d’accordo con la scuola. La mia calligrafia è pessima, io faccio scrivere le lettere agli altri e poi metto solo la firma, sai?", ha rivelato il conduttore.

Poi, però, da parte di De Martino sono arrivate confessioni molto intime, private: In un periodo buio della mia vita, ho cominciato a mettere nero su bianco con questa penna cose che non riuscivo a dire, nemmeno a me stesso. La mia calligrafia non è migliorata e ho finito l’inchiostro, ma ho iniziato a stare molto meglio. Ho capito dopo che l’inchiostro era finito perché il compito di quella penna con me era concluso. Quella penna l’ho ricaricata perché ora sei tu che hai un compito. Tu solo sai ciò che devi scrivere. Spero che questa penna faccia bene a te come ha fatto a me", ha spiegato e concluso Stefano De Martino, rivelando un aspetto di lui che forse ben pochi conoscevano.

