C'è posta per te, Tommaso Zorzi insulta Giada per il suo aspetto fisico? Si scatena l'inferno: "Cialtrone, buffone, bruciato"

Riparte C'è posta per te - il programma di Maria De Filippi tornato su Canale 5 nella serata di sabato 8 gennaio - e si scatena un polverone su Tommaso Zorzi. Già, perché l'influencer e vincitore del Gf Vip ha commentato in modo spiazzante e probabilmente fuori luogo la vicenda di Fernando e Giada, padre e figlia che si sono riuniti nello studio della De Filippi dopo oltre vent'anni di lontananza.

Una vicenda che ha commosso il pubblico, soprattutto per la sofferenza mostrata dall'uomo. Ma che c'entra Zorzi? Presto detto: seguendo il programma, nelle sue stories ha commentato facendo ironia su quanto stava vedendo. In particolare sull'aspetto fisico di Giada: una "zampata" che gli è valsa un fiume di critiche. Tra chi ha attaccato Zorzi, anche Alessandro Rosica, esperto di gossip, che lo ha bollato come "buffone".

Nel dettaglio, Zorzi ha preso per i fondelli Giada per le sue sopracciglia, paragonandola a Enorma Jean, una concorrente di Drag Race Italia. Come detto, durissima la replica di Rosica, che altrettanto su Twitter ha picchiato durissimo: "Zorzi prende in girlo la signora a C'è posta per te. Assurdo. Questo è perché si ritiene educato e professionista. Io lo trovo un grande cialtrone che si è bruciato nonostante tutte le spinte che la vita gli ha concesso. Buffone". Insomma, non ci è andato affatto per il sottile. E, in parallelo, contro Tommaso Zorzi su Twitter e Instagram piovevano altri furibondi e ferocissimi attacchi.

