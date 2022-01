Domenica In, Giovanna Civitillo su Amadeus: "La fine della mia carriera", quello che non aveva mai detto prima

09 gennaio 2022 a

"Prima di lui ho fatto tante cose, ma lui è stata la fine della mia carriera": Giovanna Civitillo ha fatto una battuta su Amadeus a Domenica In, ospite di Mara Venier su Rai 1. Parlando sempre del marito, poi, ha detto delle parole bellissime: "Mi ha stravolto la vita e ha realizzato il mio sogno, quello di avere una famiglia”. Alla fine dell’intervista, la showgirl ha chiesto se non ci fosse un videomessaggio da parte di Amadeus.

A quel punto la conduttrice ha preso il suo cellulare e lo ha chiamato in diretta per chiedergli spiegazioni. Amadeus, però, non si è fatto trovare impreparato e ha chiesto alla regia del programma di mandare in onda un filmato speciale: “E’ la mia mezza mela da quasi vent’anni. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno, che continuiamo a vivere. Nel lavoro è determinante. Ti amo tanto, un bacio grande”.

Prima dell'ingresso della Civitillo in studio, poi, c'è stato un piccolo imprevisto. Il filmato a lei dedicato, infatti, è stato mandato in onda due volte perché la Venier si era "distratta". In seguito la moglie di Amadeus ha parlato anche della gelosia del marito: “Lui era gelosissimo. Ma ora gli ho dato prova del mio amore per lui. Mi infastidiscono le gatte morte. Lui fa finta di niente, non vede, non se ne accorge”.

