Domenica In, Mara Venier perde la pazienza: "Siete davvero incomprensibili", clamoroso fuori onda

Un po' di caos e un pizzico di incomprensione tra Mara Venier e gli autori hanno animato la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 9 gennaio, su Rai 1. Al momento dei saluti soprattutto. Quando la conduttrice ha dato la linea a Francesca Fialdini, salutando i suoi telespettatori, è stata interrotta dagli autori. E da allora si è creato un divertente siparietto.

“Saluto tutti i miei amici…ah no non devo salutare devo salutare, saluto o non saluto?”, ha detto la Venier un po' spaesata. Alla fine, sorridendo, ha esclamato: "Saluto tutti e mando la pubblicità". Dopo aver dato la pubblicità e poco prima del nero, la presentatrice ha perso la pazienza. Infatti la si è sentita dire: "Siete veramente incomprensibili, però". In realtà le incomprensioni sono del tutto comprensibili se si considera che il programma è in diretta e va in onda per più di due ore e mezza.

Nel corso della puntata, poi, tra le altre cose, si è parlato del Festival di Sanremo 2022, che andrà in onda da martedì 1 febbraio e che sarà condotto nuovamente da Amadeus. E parlando dei brani in gara nel corso degli anni, Mara Venier ha confessato: “Tra le canzoni che preferisco c’è "Fai rumore" di Diodato”.

