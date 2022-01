Verissimo, Iva Zanicchi e la barzelletta a luci rosse: "Controllati", Silvia Toffanin in imbarazzo

09 gennaio 2022 a

a

a

Un'esplosiva Iva Zanicchi è stata al centro della puntata di Verissimo andata in onda oggi, domenica 9 gennaio, su Canale 5. Con lei Orietta Berti. Le due sono grandi amiche nella vita privata. Come ha fatto notare la Toffanin, inoltre, quest'anno la situazione si è ribaltata. Mentre l’anno scorso era la Zanicchi ad accompagnare Orietta per incoraggiarla in vista di Sanremo, quest’anno invece avviene il contrario. A tal proposito Iva ha detto: "Al prossimo Sanremo potremmo fare un duetto io e lei”.

"Perché, ti guardo male?". Silvia Toffanin, la frase sbagliata sull'ospite: cala il gelo in studio

La Zanicchi poi ha voluto raccontare una barzelletta, rassicurando la conduttrice che il contenuto sarebbe stato pulito. Cosa non vera in realtà. Tanto che la Toffanin, in evidente imbarazzo, è dovuta intervenire. E alla sua ospite, ironicamente, ha detto: "Iva! Controllati”. In un secondo momento, parlando di Sanremo, la conduttrice ha ricordato che è vietato pubblicare la canzone che si porta in gara.

"Non le ho mai detto ti amo". Silvia Toffanin senza parole: Massimiliano Rosolino brutale a Verissimo

La Zanicchi, allora, con fare scherzoso, ha detto: "Ora ti canto la mia”. Non capendo se la sua ospite stesse scherzando oppure no, la Toffanin ha fermato la cantante dicendole: "Ti squalificano”. Nel corso della puntata, infine, è venuta fuori la grande amicizia che lega Iva e Orietta, nonostante le loro differenze. La Berti, per esempio, è molto più discreta nel parlare, mentre la Zanicchi è un fiume in piena.

"Ho avuto uno shock anafilattico". Mietta, la verità sul vaccino: "Perché non l'ho fatto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.