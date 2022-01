Verissimo, Paola Barale: "E' stato poco leale con me”, bomba contro Gianni Sperti

09 gennaio 2022 a

a

a

“Sono state persone poco leali con me”. Paola Barale ha parlato dei suoi ex compagni, Raz Degan e Gianni Sperti, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La showgirl ha spiegato di non essere rimasta in buoni rapporti con nessuno dei due: "Ho subìto mancanze importanti, soprattutto mancanza di verità”. In un secondo momento, ha rivelato anche di non avere mai avuto il desiderio di diventare madre: "Non me ne sono mai pentita”.

"Sto vedendo cose che non mi piacciono". GfVip, la stoccata di Laura Freddi

L'ospite di Verissimo ha aggiunto inoltre che con nessuno dei suoi ex compagni avrebbe mai fatto un figlio. E pur ammettendo di amare molto i bambini, ha detto anche che un figlio deve nascere in un ambiente felice. Parlando della sua carriera in tv, poi, la showgirl ha raccontato che è stata molto lunga e ricca di soddisfazioni. Adesso, però, la Barale ha trovato una nuova dimensione che la rende molto felice, quella del teatro.

"Iva! Controllati”. Barzelletta a luci rosse, la Zanicchi senza freni: Silvia Toffanin imbarazzata

Della sua nuova passione Paola ha parlato con grande gioia nel salotto di Verissimo. Qualche tempo fa, in realtà, alcune voci dicevano che fosse pronta per un ritorno in tv. Ma non è vero. E' stata la stessa Barale a spiegare di preferire il teatro adesso. A tal proposito ha detto: “E’ un nuovo lavoro scelto con consapevolezza. E’ la mia rinascita”.

"Perché, ti guardo male?". Silvia Toffanin, la frase sbagliata sull'ospite: cala il gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.