Domenica In, Giovanna Civitillo imbarazza Amadeus: "Mi è saltato addosso, ma io...". Rivelazioni privatissime (e piccanti)

Il lato più intimo e insospettabile di Amadeus, svelato dalla moglie Giovanna Civitillo direttamente a Domenica In. A poche settimane dal via del Festival di Sanremo, come sempre attesissimo, il popolare e simpatico direttore artistico e conduttore (vero e proprio dominatore dei palinsesti di viale Mazzini) avrà modo di arrossire un po' e sorridere delle parole della consorte, ospite di Mara Venier nel salotto di Rai1.

"Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso", rivela ridendosela la Civitillo a proposito del loro primo incontro "privato", non sconvolgendo più di tanto Zia Mara, che la incalza maliziosa: "Ci voleva provare subito, eh?". "Sì, certo - risponde lapidaria la showgirl -. Ma non ho ceduto. Niente bacio". La delusione del momento è stata però ripagata molto in fretta: "Ama" e Giovanna sono una delle coppie più solide e longeve del mondo dello spettacolo italiano, sempre molto volubile e libertino. Merito anche del loro voler essere assolutamente estranei a ogni logica di copertine, gossip e pettegolezzi.

Si erano conosciuti nel 2003, quando la Civitillo era ballerina di La scossa, il quiz condotto proprio da Amadeus. Da allora fanno coppia fissa, fino alle nozze nel 2009. Un rapporto praticamente inscalfibile. "Ho lasciato la carriera per dedicarmi alla famiglia - ammette Giovanna, in lacrime per la commozione-. Ora, però ritorno a La vita in diretta come corrispondente". Per lei e Amadeus, è forse il momento più "pieno" sotto ogni punto di vista, personale e professionale. Ma sempre con l'atteggiamento dei simpatici vicini della porta accanto.

