Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini e la gaffe con Nino D'Angelo e la moglie: il gelo in studio

Gaffe involontaria di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, su Rai1. La conduttrice pensava di porgere su un piatto d'argento la romanticheria al suo ospite Nino D'Angelo, accennando alla data del suo matrimonio, ma il popolarissimo ex scugnizzo della musica napoletana cade dalle nuvole, generando un momento imbarazzante e divertente al tempo stesso.

Intervistando l'autore di Nu jeans e na maglietta, il caschetto biondo più famoso della musica italiana negli anni 80, la Fialdini affronta temi intimi e privati, come il rapporto con la moglie. "Perché per te il mercoledì è un giorno importante?", domanda a bruciapelo. Nino resta interdetto, balbetta, chiede un aiutino. La Fialdini, un po' spiazzata, ride ricordandogli che quello è il giorno in cui l'artista si è sposato. "No! - replica raggelato D'Angelo - Mo’ mia moglie mi appiccica a casa. Me la puoi rifare la domanda?". Come dargli torto.

"Non me lo ricordavo che fosse di mercoledì", si è giustificato il cantante, tra le risate dello studio Nino e la moglie si sono conosciuti da ragazzini nel 1979, e stanno insieme da 40 anni e sono sempre rimasti lontanissimi dal gossip e dalle copertine dei settimanali. Il loro amore nacque lontanissimo dalla fama e dalla celebrità (le nozze, ha ricordato il cantautore, furono pagate con i regali degli invitati, mentre la luna di miele fu un semplicissimo viaggio nella vicina Roma), così come il resto della loro storia. "L’unico che l’ha convinta a partecipare ad un programma televisivo è stato Fabrizio Frizzi", ha sottolineato Nino, riferendosi al programma Per tutta la vita? condotto dall'indimenticato presentatore.

