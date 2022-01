Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria-choc su Katia Ricciarelli: "Sapete cosa le manca?", terrificante allusione sessuale

10 gennaio 2022 a

"Katia non mi piace per niente. Ha un linguaggio volgare, razzista, sessista e omofobo": Vladimir Luxuria ci è andata giù pesante quando ha parlato della Ricciarelli a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Simona Branchetti. La soprano, in effetti, sembra essere cambiata parecchio dal suo ingresso nella casa. Se all'inizio appariva come la saggia del gruppo, sempre pronta a dare consigli a tutti, adesso invece sembra molto più nervosa. "In questo momento è così acida che se prende un bicchiere di latte, si trasforma subito in yogurt", ha continuato la Luxuria.

Come mai questo cambiamento? La motivazione data da Vladimir è piuttosto spiazzante: "Ha qualcosa che le manca, si vede. Consiglio agli autori del Grande Fratello di regalare una torta a Katia, dalla quale uscirà un bel toy boy. Poi consiglio di far passare una notte a telecamere spente ai due. Vedrete che il giorno dopo Katia tornerà ad essere la persona amorevole e serena che conoscevamo".

Oggi, lunedì 10 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del GfVip. Ed è proprio in vista dell'appuntamento di questa sera che a Pomeriggio 5 si è tornati a parlare del caos piombato nella casa. La Branchetti ha cercato di fare chiarezza sull'esasperazione sempre più forte tra i coinquilini. E la lente d'ingrandimento si è fermata soprattutto sulla trasformazione di Katia Ricciarelli.

