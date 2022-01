Striscia la Notizia, "operazione scoiattolo": fuga di notizie su Berlusconi, il piano per fregare Draghi

10 gennaio 2022 a

Nel pre-puntata di lunedì 10 gennaio, Ezio Greggio ha trattato di alcuni temi di scottante attualità politica, o meglio li ha sfiorati e trattati con la solita ironia che contraddistingue Striscia la Notizia ormai da anni. Il tg satirico di Canale 5 stasera si è aperto con il solo Greggio in studio, a fare da padrone di casa.

Ed è subito arrivata una battuta pungente su Silvio Berlusconi, che sogna di coronare la sua carriera politica diventando presidente della Repubblica. La strada verso il Quirinale è tutta in salita, ma il Cav a due settimane esatte dall’inizio dei lavori ha fatto la sua prima mossa, mettendo in chiaro che se Mario Draghi lascia Palazzo Chigi per il Colle allora Forza Italia esce dal governo. “Per arrivare al Quirinale - ha affermato Greggio - Berlusconi ha lanciato l’operazione scoiattolo. Che strano, avrà cambiato gusti: quando era a Palazzo Chigi preferiva l’operazione conigliette, ma erano altri tempi”.

Poi Greggio è passato al ministro Patrizio Bianchi, che ha garantito che la scuola è pronta ed è in grado di gestire l’emergenza Covid: “Ha detto che è un luogo sicuro. Nel senso che è sicuro che manca la carta igienica, che manca il riscaldamento e che il tetto prima o poi viene giù. Più sicuro di così…”.

