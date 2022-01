Striscia la Notizia, Rudy Zerbi e il big di Forza Italia... segreto svelato, immagini clamorose

11 gennaio 2022 a

A chi assomiglia Rudy Zerbi? Il giudice di Tu sì que vales, secondo Striscia la notizia, è identico ai gemelli Pinko Panko e Panko Pinko del film Alice in Wonderland. Se infatti, come mostra il servizio del tg satirico andato in onda su Canale 5 nella puntata di ieri lunedì 10 gennaio, si prova a "gonfiare" un po' il viso di Rudy Zerbi, la somiglianza sarà molto evidente.

Nonché molto divertente. Infatti ecco i due gemelli del film in una delle scene cult. Non sono forse identici al "giudice" del programma di Maria De Filippi?

E non è l'unica somiglianza segnalata dai telespettatori a Striscia la notizia. Avete presente Alessandro Cattaneo di Forza Italia? Bene, non sembra forse il sosia del "nostro Capitan Ventosa?" si chiedono i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E in effetti....

