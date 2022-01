L'Eredità, Flavio Insinna fatto fuori da Mario Draghi: diretta vietata, lo strano caso a Rai 1

11 gennaio 2022 a

Fermi tutti, saltano Flavio Insinna e L'Eredità, il quiz pre-serale campione di ascolti e sempre in onda su Rai 1. Sempre tranni ieri sera, lunedì 10 gennaio. Delusione tra i fan, quando infatti si è scoperto che al posto di una nuova puntata, sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini è stato trasmesso un "il meglio di".

E anche in questo caso, c'entra il maledetto Covid. Ma no, Flavio Insinna e i suoi collaboratori stanno benissimo, isolamenti e positività non c'entrano nulla, anche perché le puntate sono registrate con grande anticipo. E allora, che diavolo c'entra la pandemia?

Presto detto: a "far fuori" per una sera Insinna è stato Mario Draghi, con la sua conferenza stampa sull'emergenza-Covid e sul pacchetto di misure varato lo scorso mercoledì. Già, Rai 1 ha ovviamente coperto l'attesissimo incontro del premier con la stampa, facendo slittare per forza di cose l'inizio de L'Eredità alle 19.10, quando è stato chiuso il collegamento politico.

E insomma, a quell'ora non c'erano più i tempi tecnici per trasmettere per intero una nuova puntata, sostituita come detto con un "meglio di", che ha tenuto compagnia agli aficionados de L'Eredità fino alle canoniche 20, orario in cui la linea passa al Tg1. Per inciso, la conferenza stampa del presidente del Consiglio ha determinato anche l'interruzione anticipata de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano di Rai 1. Tranquilli, però: da oggi, martedì 11 gennaio, il palinsesto della rete ammiraglia di Viale Mazzini tornerà alla sua normalità.

