Non è l'Arena, Massimo Giletti sgancia la bomba-Quirinale? Ecco chi porta in studio

Massimo Giletti riparte con il turbo. Il conduttore di La7 tornerà in onda mercoledì 12 gennaio con Non è l'Arena, portando tra i vari ospiti Matteo Renzi. Una presenza, quella del leader di Italia Viva, non nuova, ma che a ridosso delle elezioni del presidente della Repubblica potrebbe portare nuove sorprese. Proprio qui l'ex premier potrebbe sbilanciarsi e fare il nome tanto atteso per il Quirinale. Su i voti di Italia Viva spera anche Silvio Berlusconi, in caso di una candidatura. Insomma, i voti di Iv potrebbero essere l'ago della bilancia per molti.

Ma non è tutto. In primo piano ci saranno anche le nuove decisioni del governo: obbligo vaccinale per gli over 50, durata delle quarantene e aumento esponenziale dei contagi. Di fronte a Giletti Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Peter Gomez. Occhi puntati anche sulle vicende giudiziarie e, in particolare, sulla misteriosa morte di David Rossi.

In studio a parlarne Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e il giornalista Antonio Monteleone. Infine, il dibattito che da tempo vede da una parte sì vax e dall'altra no vax. Al dibattito parteciperanno Fabrizio Pregliasco, Sandra Amurri, Luca Telese, Francesca Donato, Alberto Contri e Giovanni Frajese.

