Eleonora Daniele:  garanzia di successo e ascolti

Grandi elogi da platinette per eleonora daniele nel Numero di Dipiu in edicola. Il suo Storie italiane è una sicurezza per Rai1: la conduttrice infatti sarebbe ben stretta al suo timone e assolutamente inamovibile grazie agli ascolti e ai grandi risultati del programma e al positivo ritorno di immagine che ne consegue .” La daniele e un’ottima professionista “ dice platinette , sempre sul pezzo e capace di coniugare il servizio pubblico con un prodotto che è anche di buoni sentimenti . Infatti L’indiscrezione che circola proprio in queste ultime ore e che trova conferma nelle nostre fonti sarebbe una sua riconferma per l’anno prossimo!

Negli anni la conduttrice padovana ha sempre portato avanti battaglie contro ogni forma di discriminazione, schierandosi dalla parte dei più deboli. Non solo: nel corso della sua trasmissione sono arrivati tantissimi ospiti, interviste a "tu per tu" che molti siti e quotidiani hanno ripreso nel corso del tempo. Poche settimane fa, ad esempio, Santo Versace - fratello del famoso stilista che venne assassinato con due colpi di pistola sugli scalini della propria abitazione a Miami Beach. Questa è solo una delle tante interviste nel salotto tv di Rai1, condotte dalla Daniele.

E poi la cronaca. Collegamenti in diretta in ogni parte d'Italia: gli inviati di Storie italiane si occupano di temi che sono sempre attuali. Poi le battaglie contro il bullismo e le violenze domestiche. Si tratta si segnali importanti che vengono apprezzati dal pubblico, che premia in termini di ascolti Storie italiane.

