Otto e mezzo, Lilli Gruber commossa per David Sassoli: "Comincio questa puntata...", voce tremante e occhi lucidi

"Voglio ricordare un bravo collega, una persona gentile e perbene, un amico. David Sassoli, che è scomparso la notte scorsa". Lilli Gruber apre Otto e mezzo con un sentito e commosso omaggio al presidente uscente del Parlamento europeo, ex giornalista, inviato di Michele Santoro e poi apprezzato mezzobusto del Tg1 prima del grande salto in politica. Da viale Mazzini a Strasburgo, lo stesso percorso (e lo stesso gruppo, socialista) della Gruber, che poi passa la palla a Walter Veltroni.

Il fondatore del Pd, in collegamento dalla sua casa romana, è stranito: "A me sembra abbastanza incredibile parlare di David al passato. Abbiamo la stessa età, abbiamo vissuto la stessa storia, ci conosciamo da decenni con lui e con sua moglie. Quello che oggi possiamo dire è che David è stato un italiano del quale il Paese era orgoglioso. Tutti i dipendenti del Parlamento europeo sono scesi nell'atrio per ricordarlo".





"Era una persona gentile - prosegue Veltroni, con voce tremante -, che di questi tempi sembra strano, ed era aperto al dialogo perché aveva una identità forte, un'identità culturale, politica e di valori che gli consentiva di apprezzare gli altri. Lo ricordo così, con dolore e anche sconcerto. Pensare che David con cui abbiamo fatto tanta strada insieme non ci sia più è un gran dolore". "Ovviamente esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia", conclude con gli occhi lucidi la Gruber.

