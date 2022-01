L'Eredità, raptus della campionessa Chiara: "Ti odio, porc***". Un massacro per Flavio Insinna, gelo in studio

12 gennaio 2022 a

Uno strano momento di televisione, quello che si è vissuto a L'Eredità di martedì 12 gennaio. Siamo nello studio del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna, la corazzata dello share in onda su Rai 1, tornato alla sua normale programmazione dopo il "meglio di" della vigilia dovuto alla sovrapposizione con la conferenza stampa di Mario Draghi. E a L'Eredità di ieri, ecco che alla ghigliottina si qualifica una new-entry, la neo-campionessa Sara.

Al gioco finale delle parole misteriose, Sara si presenta con un bottino-monstre pari a 100mila euro in gettoni d'oro. Peccato però che ai tagli non azzecchi quasi nulla: la somma viene dimezzata tre volte, fino ad arrivare a 12.500 euro. Dunque, ecco le parole-indizio da cui desumere la parola misteriosa che vale il montepremi: libero, fondo, salvarsi, palla, Fin.

Dopo il gong, al termine dei sessanta secondi di tempo concessi per riflettere, ecco che Sara consegna la busta con la sua risposta a Insinna. La soluzione proposta da Sara era "angolo". Sbagliata. E così, come sempre accade in queste circostanze, ecco che Insinna inizia ad accompagnare la concorrente verso quella che era la risposta corretta. Ma Sara è nervosa: "Già ti odio", afferma rivolgendosi a Insinna quando quest'ultimo le fa capire di aver sbagliato. Certo, frase rivolta con toni scherzosi.

Ma non è finita. Quando Sara ha compreso che "Fin" stava per Federazione Italiana Nuoto, ecco che d'istinto si è lasciata andare ad un "por*** l'oca". E insomma, la risposta era la più semplice in assoluto: "Nuoto". Sara potrà riprovare a sbancare alla ghigliottina già nella puntata di questa sera...

