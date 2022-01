David Sassoli, disastro al Tg1: ricordano l'ex vicedirettore con queste parole. "Fatto gravissimo"

12 gennaio 2022 a

“Ma al Tg1 se lo ricordano Sassoli?”. È la domanda-provocazione che Dagospia ha rivolto ai vertici della Rai per quello che è stato definito un “merd***” pestato al notiziario delle 20 di ieri, martedì 11 gennaio. Nel corso del lungo e doveroso omaggio all’ex collega, in uno dei servizi il vicedirettore Bruno Luverà ha preso un abbaglio e ha attribuito a David Sassoli anche una direzione del Tg che però non è mai esistita.

L’errore è stato segnalato da Marco Zonetti su VigilanzaTv, che ha ricostruire la carriera di Sassoli in Rai: l’esordio da giornalista televisivo risale al 1992, quando era inviato di cronaca al Tg3 e collaborava con alcuni programmi di Michele Santoro. Nel 1999 Sassoli rivestì prima l’incarico di inviato speciale nella redazione del Tg1, poi venne promosso alla conduzione dell’edizione delle 13.30 e infine a quella delle 20. Nel 2007 divenne vicedirettore del telegiornale, ma non fu mai direttore della testata.

VigilanzaTv ha interpellato Michele Anzaldi sul caso: “L’errore è gravissimo - ha dichiarato il renziano - ma soprattutto è indice del fatto che perfino un evento drammatico riguardante la morte troppo prematura e inaspettata di un collega venga gestito con la solita sciatteria da quello che dovrebbe essere servizio pubblico”.

